ФК "Краснодар" отказался отдавать жене Мамаева Mercedes футболиста

Супруга футболиста, который находится в СИЗО, пытается забрать с базы клуба автомобиль своего мужа, но ей не отдают ключи.

Супруга футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана пожаловалась, что не может забрать с базы клуба Mercedes своего мужа. Девушка не раз обращалась к сотрудникам команды, но ей не отдают ключи от автомобиля, который является собственностью спортсмена. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Когда я узнала, что машина стоит на базе клуба, то решила перегнать её к нам во двор. Но мне непонятно, по какой причине мне не дают её забрать. В клубе говорят, что якобы мы разводимся. Хотя я предоставила свидетельство о браке, — поясняет Алана. — Им этого показалось недостаточно. Уже и сам Паша им написал письмо из СИЗО, чтобы мне разрешили забрать автомобиль, но они не реагируют на это.

Напомним, что Мамаев и его друг Александр Кокорин до 8 декабря будут находиться в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статье "Хулиганство". Футболисты в центре Москвы избили водителя телеведущей Первого канала, а затем и чиновника Дениса Пака.