Бузова – о Кокорине и Мамаеве: Не могла представить, что они на такое способны

Популярная телеведущая, несмотря на дружбу с семьёй Кокорина, достаточно критично высказалась о действиях футболистов, которые сейчас находятся в СИЗО.

Звезда Instagram Ольга Бузова в интервью "Комсомольской правде" рассказала, как восприняла новость о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев избили водителя телеведущей Первого канала и чиновника Дениса Пака.

— Я хорошо знаю Сашу Кокорина и его жену Дарью, поэтому случившееся я приняла очень близко к сердцу. Даже представить не могла, что ребята на такое способны. Оступиться может каждый, но и каждый имеет право на ошибку, — сказала Ольга. — Футбол всё-таки серьёзный вид спорта. Нужно держать себя в руках. Не знаю, что на них нашло. Главное — искренне всё осознать, покаяться и попросить прощения.

Также звезда "Дома-2" считает, что нельзя их лишать футбола.

— Считаю жестокостью лишать их футбола. Что же теперь — на жестокость жестокостью отвечать? Наказать — да, нужно. Хотя то, что сейчас происходит с ними, с их семьями, их матерями, которые плачут, — это уже сильное наказание, — отметила Бузова.

Ранее стало известно, что ФК "Краснодар" отказался отдавать жене Мамаева Mercedes футболиста.