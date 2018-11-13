По конспектам Мутко? В Английской премьер-лиге хотят ужесточить лимит

Лига намеревается снизить разрешённое количество иностранных игроков в заявках клубов.

В Английской премьер-лиге собираются сделать более жёсткими правила нахождения в клубах футболистов из других стран. Нынешний лимит таков: из 25 игроков в заявке легионерами могут быть до 17. Однако АПЛ может сократить это число до 12, сообщает The Times.

Причина — выход Великобритании из Европейского Союза. Если же клубы не примут новые правила лиги, то игрокам из стран Евросоюза придётся получать разрешения на работу в Англии так же тяжело, как это делают представители других государств. Это и без того является распространённой проблемой для футболистов из Южной Америки или Африки, а при таком сценарии ситуация осложнится вдвойне.

Например, если родная страна футболиста занимает с 31-го по 50-е место в рейтинге ФИФА, то игрок обязан отыграть 75% матчей за сборную в течение двух лет. А если она располагается ниже, то клуб обязан доказать исключительный талант футболиста. Как — не уточняется.