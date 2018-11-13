У руля — серый кардинал? "Арсенал" нашёл нового тренера, но всё не так просто

Тульский клуб официально представил одного наставника, но фактически рулить клубом может совсем не он.

После ухода Олега Кононова в московский "Спартак" тульский "Арсенал" представил нового главного тренера. Официально им стал Игорь Черевченко — обладатель Кубка России с московским "Локомотивом".

Игорь Черевченко возглавил «Арсенал»



44-летний специалист стал главным тренером тульских оружейников.



Подробности https://t.co/9wX3w8XWDw pic.twitter.com/yrzqA7Kffi — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 13 ноября 2018 г.

Однако на деле далеко не факт, что именно 44-летний специалист будет работать главным тренером. Вместе с Черевченко в клуб пришли старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун. И именно кандидатура Семшова вызывает особый интерес. Он уже работал помощником наставника "Арсенала", когда им был Сергей Кирьяков.

И некоторые СМИ утверждают, что де-факто тульским клубом будет руководить именно Семшов. Однако, учитывая тот факт, что у легенды "Динамо" нет тренерской лицензии Pro, он не может официально быть назначен главным тренером.

В такой же ситуации, например, находится наставник "Краснодара" Мурад Мусаев. Фактически именно он руководит клубом, однако из-за отсутствия лицензии на бумаге он является лишь старшим тренером, тогда как главным числится Олег Фоменко.

Сообщается, что дуэт Семшов — Черевченко должен доработать в таком формате до конца 2018 года. Если Семшов за пару месяцев сумеет убедить руководство "Арсенала" в своей профпригодности, то ему предстоит получить соответствующие документы и уже официально вступить в должность главного тренера.

В течение этого сезона Игорь Семшов трудился в новомосковском "Химике" — фарм-клубе "Арсенала". Он оставил команду на 6-м месте в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги. При этом он успел отметиться скандалом: назвал судей мразями и получил за это четырёхматчевую дисквалификацию.

"Арсенал" же идёт на 11-м месте в Российской премьер-лиге, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.