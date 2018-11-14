Голкиперу из АПЛ на тренировке до кости пробили голову коленом — видео

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Голкиперу из АПЛ на тренировке до кости пробили голову коленом — видео

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Фото: Соцсети

19-летний футболист получил жуткую травму на тренировке, но уже чувствует себя хорошо и скоро вернётся в строй.

Голкипер английского клуба "Уотфорд" Понтус Дальберг на тренировке получил чудовищную травму. Ему в голову попали коленом, в результате чего ранили до кости.

Жуткое видео из больницы опубликовал в "Твиттере" напарник Дальберга, основной вратарь команды Бен Фостер.

Отметим, что футболист уже чувствует себя хорошо. Более того, сразу после наложения повязки он хотел продолжить занятие, но его отправили в больницу.

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