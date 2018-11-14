Голкиперу из АПЛ на тренировке до кости пробили голову коленом — видео

19-летний футболист получил жуткую травму на тренировке, но уже чувствует себя хорошо и скоро вернётся в строй.

Голкипер английского клуба "Уотфорд" Понтус Дальберг на тренировке получил чудовищную травму. Ему в голову попали коленом, в результате чего ранили до кости.

Жуткое видео из больницы опубликовал в "Твиттере" напарник Дальберга, основной вратарь команды Бен Фостер.

GRAPHIC CONTENT ALERT !! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it off pic.twitter.com/8mC1xEH0A5 — Ben Foster (@BenFoster) 13 ноября 2018 г.

Отметим, что футболист уже чувствует себя хорошо. Более того, сразу после наложения повязки он хотел продолжить занятие, но его отправили в больницу.