Малкин провёл 800-й матч в НХЛ

Несмотря на важное событие для российского хоккеиста, его команда проиграла "Нью-Джерси" со счётом 2:4.

Матч "Питтсбург Пингвинз" против "Нью-Джерси Девилз" для российского нападающего Евгения Малкина стал 800-м в Национальной хоккейной лиге. И уже совсем скоро он сможет обойти Яромира Ягра, у которого на счету 806 матчей, проведённых за "Питтсбург".

Однако рекорд по количеству игр за "пингвинов" принадлежит Марио Лемье (915), второе место — у Сидни Кросби (880).

Напомним, что Малкин выступает в НХЛ с сезона 2006/07. За это время он забил 377 шайб и сделал 574 результативные передачи.