"Не следит за гигиеной ребёнка". Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену

Первая супруга футболиста "Локомотива" Оксана опубликовала пост в "Инстаграме", где пожаловалась на то, что спортсмен подал на неё в суд.

Футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов подал иск к своей первой жене Оксане, в котором обвиняет её в ненадлежащем уходе за их общей дочерью Ангелиной. Спортсмен утверждает, что "ребёнок при редких встречах выглядел неопрятно" и "постоянно жаловался, что ответчик не приобретает ей необходимые вещи, предметы гигиены и игрушки". В связи с этим Тарасов открыл личный счёт на имя несовершеннолетней с целью перечисления алиментов непосредственно ребёнку.

Документ опубликовала сама Оксана в своей социальной сети.

— Не прошло и восьми лет. Из цикла "Скандалы. Интриги. Расследования". Агата Кристи отдыхает. "Предметы гигиены"? Всё-таки придётся газету на туалетную бумагу заменить и хозяйственное мыло — на Jo Malone, — написала первая жена Тарасова.

Ранее сообщалось, что первая супруга Тарасова подала в суд на спортсмена из-за невыплат по алиментам. Сумма долга составила 15 миллионов рублей. Позже Дмитрий пытался подать в суд встречный иск об изменении размера взыскиваемых алиментов, но ему отказали в этом.

Тарасов — о скандале с алиментами: "Я не из тех пап, кто забивает на своих детей".