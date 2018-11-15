Сломавшая позвоночник Комиссарова: Мечтаю оставить коляску в углу и пойти

Лайф пообщался с фристайлисткой Марией Комиссаровой и узнал, как обстоят дела с её восстановлением, почему она судится с клиникой доктора Блюма и чем сейчас занимается.

Несколько дней назад стало известно, что фристайлистка Мария Комиссарова, получившая страшную травму позвоночника во время тренировки на Олимпийских играх в Сочи, подала иск в суд на клинику доктора Блюма. Российский врач, который специализируется на восстановительной медицине в Марбелье (Испания) и Москве, пообещал поставить девушку на ноги за год. Однако результата не последовало — Мария продолжает передвигаться на инвалидной коляске и всё также не чувствует ног... Бывшая спортсменка решила подать в суд, чтобы ей возместили крупную сумму, потраченную на лечение.

Однако в жизни Марии есть и хорошие новости. Она переехала в Испанию на ПМЖ, вышла замуж за фристайлиста Алексея Чаадаева и родила сына Матвея. Сейчас Комиссарова активно ведёт свой блог, водит автомобиль и учит языки. Подробнее о том, как сейчас живёт Мария, она поведала Лайфу сама.

— Мария, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с судом?

— Мы обращались в клинику в досудебном порядке в надежде на то, что вопрос решится добровольно и нам возместят затраты на лечение, но ответа так и не получили. Оставался единственный вариант — отстаивать свои права в суде. Мы подали иск в Невский районный суд Санкт-Петербурга ещё в конце октября. Предварительное слушание назначено на 3 декабря. Надеемся добиться справедливости!

— Каким был процесс восстановления, предложенный доктором Блюмом? Почему он не помог?

— Доктор предложил реабилитацию в течение года. Чтобы встать на ноги, мне нужно было ежедневно заниматься в его клинике в Испании на специальных тренажёрах, сделанных им самим. Я выкладывалась по полной семь дней в неделю в течение полутора лет, но так и не начала ходить.

— На сайте клиники было заявление, где доктор утверждает, что вы не всегда приходили на занятия...

— Мы пропускали занятия только по уважительной причине — когда летали в Москву и Санкт-Петербург за документами и деньгами. Может быть, несколько раз занималась не день, а полдня. Мы проводили в клинике каждый день. Это было непросто, когда не видишь результата.

По-человечески мне было очень обидно читать о себе такое. Я профессиональный спортсмен и привыкла тренироваться на совесть. Если я недостаточно хорошо занималась, то как тогда доктор работает не со спортсменами?

Публикация от Мама На КолесахКомиссарова (@chaadaeva_maria) 15 Июн 2018 в 5:05 PDT

— А кто сейчас занимается вашей реабилитацией, если вы судитесь с клиникой?

— Занимаюсь сама, пробую различные тренажёры. Каждый день тренируюсь на шагоходе.

— Видела у вас в "инстаграме" на фотографиях этот тренажёр. Расскажите о нём подробнее, пожалуйста.

— Это шагоход, или, по-другому, вертикализатор. На нём я стою вертикально, могу выполнять движения ногами, хотя ног не чувствую. Cтоять и ходить в нём очень полезно, так как в сидячем положении органы работают не в полном объёме. На нём можно делать наклоны вперёд, скрутки, повороты. И главное — имитировать ходьбу, чтобы мышцы не забывали, что такое ходить. Такой же тренажёр есть у меня и в Санкт-Петербурге.

— Федерация фристайла вам как-то сейчас помогает?

— Мы в хороших отношениях. И материально они мне очень помогали первое время. Сейчас пособие мне платит фонд поддержки олимпийцев.

— А вообще сейчас следите за соревнованиями по фристайлу? Может, у вас остались друзья из сборной, кто выступает?

— Честно говоря, не слежу, но пока и не сезон. Возможно, зимой буду смотреть. Сейчас уже более молодое поколение подошло — не всех знаю. А с девочками, с которыми катались, общаемся регулярно. Многие из них уже в тренерской деятельности. Мои коллеги по горным лыжам Анастасия Кедрина и Анна Сорокина — лучшие подруги, мы всегда на связи. Когда есть возможность, встречаемся с ними. Также общаюсь и с Екатериной Стариченко из сборной по фристайлу.

"В Испании нет проблем с доступностью и отношением окружающих"

— А как вы решили стать блогером? Проходили специальные курсы? Видно, что вы осознанно готовите публикации, пишете посты...

— Нет, никакие курсы не проходила. Просто стала рассказывать про свою жизнь в "Инстаграме". Я ещё не сильный блогер. Если начну изучать эту сферу, результаты будут лучше. Муж уже подарил книжку "Блогер на миллион". Начала её изучать.

— Вы уже длительное время живёте в Испании и можете подметить разницу: в России действительно людям с ограниченными возможностями труднее?

— К сожалению, это так. И это одна из причин, почему мы живём здесь. В Испании я могу легко выйти из дома, поехать куда хочу, и у меня не будет проблем с доступной средой и отношением окружающих. Да и климат в Испании больше подходит. Когда в Санкт-Петербурге приезжаешь с прогулки осенью или зимой — колёса в грязи, их надо долго отмывать.

Публикация от Мама На КолесахКомиссарова (@chaadaeva_maria) 5 Окт 2018 в 11:17 PDT

— А вы уже отлично понимаете испанский? И быстро смогли привыкнуть к их ритму жизни с сиестами?

— Понимаю всё уже нормально. Разговариваю неплохо, хотя бывают ошибки. К испанскому ритму привыкли — я сама иногда днём сплю. C ребёнком у нас ранние подъёмы, на весь день энергии не хватает.

"Муж ушёл из спорта ради меня"

— Что вам придаёт силы бороться дальше?

— Сейчас силы придаёт моя семья: сын и муж. Я хочу встать на ноги. Не оставляю эту мысль и цель. Опускать руки и лежать на диване смысла нет.

— Как вы решились на ребёнка?

— Мы особо не планировали, всё произошло спонтанно. Хотим ещё детей, но в нашей ситуации это сложно. Я не могу одна находиться с ребёнком долго, гулять с ним или мыть его. Мне всегда нужна помощь. Часто это делает муж.

Публикация от Мама На КолесахКомиссарова (@chaadaeva_maria) 9 Авг 2018 в 5:55 PDT

— Ваш муж ушёл из профессионального спорта. Чем он сейчас занимается?

— Он ушёл из спорта ради меня. Это было сложное решение. Он всю свою жизнь посвятил спорту и хотел добиться результатов. И у него только всё пошло в гору... Но в итоге выбрал помогать мне с реабилитацией. Сейчас мы помогаем людям с арендой и продажей недвижимости в Испании. Возможно, со временем это перерастёт в туристический бизнес.

— И напоследок расскажите, какая ваша самая главная мечта в жизни?

— Мечтаю, чтобы мой ребёнок был здоровым и чтобы семья была счастливая. Но самая-самая мечта — оставить коляску в углу, встать и пойти.