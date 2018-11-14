Марадона считает, что Солари не задержится в "Реале" надолго

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона считает, что Сантьяго Солари ненадолго задержится на посту главного тренера "Реала".
У Солари, как и у Скалони в сборной Аргентины, нет достаточной поддержки в команде. Не думаю, что они оба задержатся надолго в своих командах. Ведь у тренеров есть определённая продолжительность жизни — и у них она не будет большой.
Диего Марадона
Напомним, что вчера "Реал" объявил о назначении Солари главным тренером.
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