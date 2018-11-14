Жена Мамаева забрала Mercedes мужа у "Краснодара" после вызова наряда полиции

Ранее сообщалось, что ФК "Краснодар" отказывался отдавать жене Павла Мамаева его Mercedes. Девушка даже получила письменное разрешение от своего супруга, который он прислал ей из СИЗО. Однако забрать автомобиль супруга она смогла лишь после вызова наряда полицейских. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на адвоката футболиста.

— "Краснодар" не возвращал автомобиль Павла до тех пор, пока не был вызван наряд полиции. До их вмешательства клуб никак не реагировал на просьбы жены Мамаева и самого футболиста. Фактически они совершали акт самоуправства, — отметил адвокат Игорь Бушманов.

Напомним, что футболисты Мамаев и Александр Кокорин до 8 декабря будут находиться в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статье "Хулиганство".