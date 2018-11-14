Клаудио Раньери стал главным тренером "Фулхэма"

Лондонский клуб переживает сейчас не лучшие времена. После 12 туров в АПЛ "Фулхэм" занимает последнее место.

Английский клуб "Фулхэм" объявил о назначении Клаудио Раньери новым главным тренером. Ранее это место занимал Славиша Йоканович, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. В настоящий момент клуб находится на последней строчке в турнирной таблице АПЛ с девятью очками.

"Making a change without having the right answer or succession plan was not an option, so having someone of Claudio’s calibre ready to accept our challenge was comforting but, most of all, essential." - Shahid Khan pic.twitter.com/N9VQQtEMS4 — Fulham Football Club (@FulhamFC) 14 ноября 2018 г.

— Для меня большая честь принять приглашение и возможность возглавить фантастический клуб с традициями и богатой историей. Цель "Фулхэма" — это не просто выжить в Премьер-лиге, но и быть сильным соперником для всех и добиться успеха, — приводит слова Раньери сайт клуба.

67-летний Раньери в разные годы тренировал "Челси", "Ювентус", "Атлетико", "Интер", "Рому", "Монако" и "Лестер Сити".