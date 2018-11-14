Клаудио Раньери стал главным тренером "Фулхэма"

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Клаудио Раньери стал главным тренером "Фулхэма"

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Лондонский клуб переживает сейчас не лучшие времена. После 12 туров в АПЛ "Фулхэм" занимает последнее место.

Английский клуб "Фулхэм" объявил о назначении Клаудио Раньери новым главным тренером. Ранее это место занимал Славиша Йоканович, который был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. В настоящий момент клуб находится на последней строчке в турнирной таблице АПЛ с девятью очками.

— Для меня большая честь принять приглашение и возможность возглавить фантастический клуб с традициями и богатой историей. Цель "Фулхэма" — это не просто выжить в Премьер-лиге, но и быть сильным соперником для всех и добиться успеха, — приводит слова Раньери сайт клуба.

67-летний Раньери в разные годы тренировал "Челси", "Ювентус", "Атлетико", "Интер", "Рому", "Монако" и "Лестер Сити".

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