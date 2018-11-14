Фигуристка Туктамышева едва не потеряла нижнее бельё во время выступления

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Фигуристка Туктамышева едва не потеряла нижнее бельё во время выступления

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Фото: © Соцсети

21-летняя россиянка чуть не обнажилась во время показательных выступлений на Гран-при Японии из-за расстёгнутых застёжек бюстгальтера.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева едва не попала в конфуз во время выступления на Гран-при Японии, где завоевала бронзу. Во ходе показательных выступлений у неё чуть не расстегнулся бюстгальтер. Об этом рассказала сама спортсменка на своей странице в "Инстаграме", опубликовав фото.

<p>Фото: © instagram/liza_tuktik</p>

Напомним, что этот показательный номер произвёл фурор ещё на Гран-при Канады. Фигуристка, представшая в образе стюардессы, в середине номера раздевается и остаётся в нижнем белье.

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