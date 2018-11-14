Лунёв будет защищать ворота сборной России в матче с Германией

Об этом заявил главный тренер команды Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции в Лейпциге.

Сборная России завтра проведёт контрольный матч против Германии. Защищать ворота будет голкипер петербургского "Зенита" Андрей Лунёв. Об этом сообщил Станислав Черчесов во время пресс-конференции.

В ходе общения с журналистами отдельно наставник нашей национальной команды отметил и Йоахима Лёва.

— Я работал под руководством Лёва. И скажу так: если вы сможете найти тренера лучше него, то тогда у вас действительно великая футбольная нация. Не сомневаюсь, что Лёв сделает выводы из-за неудач команды. Скоро Германия будет такой, которую мы видели на чемпионате мира в Бразилии, — отметил Черчесов.

Напомним, что матч Германия — Россия состоится уже завтра, 15 ноября, в Лейпциге. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени. Также 20 ноября в Сольне наша команда проведёт матч со Швецией в рамках Лиги наций.