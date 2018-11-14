"Он для меня гражданин России". Черчесов пояснил вызов Ари в сборную

Главный тренер сборной России по футболу принял участие в пресс-конференции перед контрольным матчем с Германией, где и пояснил, почему вызывал в команду ещё одного натурализованного игрока.

Наставник сборной России Станислав Черчесов отметил, что не просил Ари получать российское гражданство и выбор был сделан в пользу натурализованного бразильца из-за его игровых качеств.

— Мы никого не просили делать паспорт, чтобы специально играть в сборной. Это было только его решение, ведь он практически 10 лет выступает в России. Если для кого-то он бразилец, то для меня — гражданин России. Поэтому я его и вызвал, — приводит слова Черчесова издание "Чемпионат". — Все знают его игровые качества, сейчас ещё познакомимся с ним как с личностью. Ну, а критика всегда была и будет. Нужно её принимать спокойно.

Ранее Черчесов заявил, что защищать ворота в матче с Германией будет Андрей Лунёв.

Напомним, что товарищеский матч с Германией состоится завтра, 15 ноября, в Лейпциге. Начало — в 22:45 (мск).