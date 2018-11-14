Мамаев: На воле нет времени побыть наедине, а тут я многое понял

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, который находится в СИЗО, признался, что у него идёт процесс осознания случившегося.

— Это колоссальный опыт. На воле спешишь, нет времени задуматься и побыть наедине с собой. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Это, скорее, личные глубокие переживания. Не хочется о них говорить. Ещё идёт процесс осознания, — приводит слова Мамаева "Московский комсомолец". — Соскучился по своей семье и особенно по детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим.

Также хавбек отметил, что ему хочется больше гулять.

— Солнышка не хватает. Хочется на небо любоваться. В прогулочном дворике крыша, так что только с края голубая полоска видна, — сказал футболист.

Напомним, что Мамаев и его друг, футболист "Зенита" Александр Кокорин до 8 декабря будут находиться в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статье "Хулиганство".

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