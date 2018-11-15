Россия похоронит Германию? Пять стадий принятия смерти великой бундестим

2018 год для сборной Германии по футболу выдался худшим за всю историю. Бундестим проиграла шесть матчей — такого ещё не случалось. Болельщики сборной начинали год как чемпионы мира, а теперь даже на стадион идут неохотно. Лайф рассказывает о пяти стадиях принятия смерти великой немецкой команды, которой больше нет.

Отрицание

Больной не может поверить, что это действительно с ним случилось психолог Элизабет Кюблер-Росс

Первые проблемы сборной Германии начались ещё в начале года. Немцы проиграли бразильцам и австрийцам, сыграли вничью с испанцами и одержали победу над Саудовской Аравией со счётом 2:1. Немецкие болельщики отказывались верить, что у сборной реальные проблемы.

Всё было примерно как у российской сборной, но если Станислава Черчесова все досрочно отправляли в отставку, то к Йоахиму Лёву претензий не было. Провальные результаты объясняли наличием у тренера плана и отсутствием важности в исходах товарищеских игр как таковых. За время работы с бундестим Лёв добился с ней выдающихся результатов, заработав огромный кредит доверия, а потому панику заранее никто не хотел поднимать.

Гнев

Возмущение работой врачей, ненависть к здоровым людям психолог Элизабет Кюблер-Росс

Уже ближе к чемпионату мира страсти начали разгораться. В сборной вспыхнул настоящий скандал. Игроки сборной Месут Озиль и Илкай Гюндоган сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, из-за чего и вызвали на себя тот самый гнев. Причём не только фанатов, а всей немецкой общественности. Формулировка американского психолога Элизабет Кюблер-Росс "ненависть к здоровым людям" подходит как нельзя лучше, ведь Озиль — самый что ни на есть "здоровый" член команды, её мозг и источник креатива.

"Возмущение работой врачей" тоже было, но в лёгкой форме. Дело в том, что Йоахим Лёв не взял на чемпионат мира в Россию вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане, блестяще проведшего чемпионский сезон за английский клуб. Однако негодовали немцы полушёпотом — всё-таки Лёв вроде как знает, что делает.

Торг

Попытка заключить сделку с судьбой. Больные загадывают, допустим, что они поправятся, если монетка упадёт орлом психолог Элизабет Кюблер-Росс

Когда сборная Германии начала российский мундиаль с поражения от мексиканцев, это стало громкой сенсацией, но никто всё ещё не признавал крах бундестим. Начались торги: "Это только раззадорит немцев! Испания в 2010-м тоже начала с поражения! Лучше проиграть сейчас, чем в финале!"

Болельщики действительно думали, что их сборная поправится, если монетка упадёт орлом и бундестим обыграет Швецию. И это случилось. Да, когда оставались считаные секунды, но казалось, что в этом и есть чемпионский немецкий характер. Сейчас точно должно пойти.

Депрессия

Отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни психолог Элизабет Кюблер-Росс

Однако поражение от Кореи окончательно разрушило мечты немцев: теперь они официально потеряли звание чемпионов мира, вылетев с мундиаля ещё на групповой стадии. Кто бы мог подумать, но кошмар продолжился и дальше: победа над Швецией так и осталась одной-единственной в официальных матчах за весь календарный год. Даже у Гибралтара, который вообще никогда никого не побеждал, уже две!

Новый турнир УЕФА — Лига наций — добавил сборной Германии ещё больше бед. Разгром от голландцев и поражения от французов поставили чемпионов мира 2014 года под угрозу вылета из элитного дивизиона. Отчаяние и ужас застыли на лицах немецких фанатов, которые настолько потеряли интерес к сборной, что даже на контрольную игру с Россией не совсем охотно покупали билеты.

Принятие

Я прожил интересную и насыщенную жизнь. Теперь я могу умереть психолог Элизабет Кюблер-Росс

Однако до настоящего момента, несмотря на все пророчества немецких журналистов, Йоахим Лёв остаётся у руля сборной, хоть и седых волос он за этот год приобрёл в разы больше, чем его команда забила голов. Но долго ли так будет продолжаться? Вполне возможно, что именно товарищеская игра против сборной России в случае неудачного исхода вобьёт последний гвоздь в крышку гробу некогда великолепной бундестим.

Команда Лёва действительно прожила долгую и интересную жизнь: серебро и две бронзы чемпионатов Европы, победа в Кубке конфедераций и, наконец, золото чемпионата мира — иные сборные не имеют такого набора наград даже за всю историю существования. Эта сборная Германии была хороша, но её время, кажется, прошло. Настала эпоха новых героев.

Товарищеские матчи, 15 ноября 2018 года.

Сборная Германии — сборная России.

Начало — в 22:45 по московскому времени.