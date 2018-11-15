Тест: Как наши играли с немцами в футбол?

Российские и немецкие футболисты неоднократно встречались между собой на футбольном поле. За сто с лишним лет противостояния многое поменялось: бились рекорды, появлялись новые страны. Лайф предлагает окунуться в историю и проверить свои знания о матчах России и Германии.

Сборная России по футболу уже сегодня сыграет контрольный матч против команды Германии. Эта встреча станет всего лишь шестой в новейшей истории стран. Однако в целом эти команды провели между собой немало игр, только это были несколько другие коллективы: ГДР, СССР, СНГ, ФРГ...

И удивительных событий, счётов и забитых голов в играх наших футболистов с немецкими было немало. Освежить свои знания можно в тесте.

Матч сборных Германии и России на стадионе "Ред булл арена" в Лейпциге состоится сегодня, 15 ноября, начало — в 22:45 по московскому времени.