Руни будет капитаном в своём прощальном матче за сборную Англии

Лучший бомбардир в истории национальной команды Англии сегодня попрощается с болельщиками.

Нападающий Уэйн Руни будет капитаном сборной Англии в прощальном матче за национальную команду, которая сегодня сыграет с США. Об этом заявил футболист "Манчестер Сити" Фабиан Делф.

— Для меня Руни всегда капитан. Когда он появится на поле, я отдам ему повязку. Мы хотим, чтобы этот матч был особенным для него, — приводит слова Делфа Sky Sports.

Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 53 гола. О завершении карьеры в национальной команде он заявил ещё в 2016 году, однако прощальный матч так и не состоялся.

Отметим, что встреча Англии и США пройдёт сегодня в 23:00 по московскому времени.