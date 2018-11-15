Немецкий хоккеист выбил зуб Тарасенко в матче НХЛ — видео

Игрок "Чикаго" Доминик Кагун непреднамеренно ударил Тарасенко клюшкой во время борьбы у ворот "Сент-Луиса". Россиянин невозмутимо подобрал выпавший зуб со льда, передал его врачу команды и позднее продолжил игру. Судья не зафиксировал фола, поскольку немец действовал неумышленно.
Vladimir Tarasenko va avoir droit à la visite de la fée des dents ce soir.— LNH (@LNH_FR) 15 ноября 2018 г.
Et il n'a pas raté une seule présence sur la glace ! #stlblues pic.twitter.com/LqXbbfzZe2
"Сент-Луис" после поражения располагается на 14-м месте в Западной конференции. Тарасенко сыграл во всех 16 матчах сезона, забил шесть шайб и оформил восемь передач. Нападающий "Чикаго" Артём Анисимов результативными действиями не отметился.
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