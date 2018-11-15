Боец ММА Аскхэм снялся с поединка против Шлеменко

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Боец ММА Аскхэм снялся с поединка против Шлеменко

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков 

Несмотря на это, россиянин сразится на турнире RCC 15 декабря в Екатеринбурге. Имя нового оппонента будет сообщено дополнительно.

Как сообщили представители российского бойца Александра Шлеменко, его оппонент Скотт Аскхэм снялся с поединка из-за травмы.

— Бой Шлеменко всё равно состоится. Скоро станет известно имя нового соперника, — говорится в сообщении школы единоборств "Шторм".

‼️‼️У Александра Шлеменко сменился соперник‼️‼️ Скот Аскхэм получил травму и не сможет противостоять Александру Шлеменко на турнире RCC. Бой Шлеменко все равно состоится, скоро станет известно имя нового соперника,следите за нашими новостями. Турнир пройдёт в Екатеринбурге 15 декабря. @shlemenkostormschool @alexandershlemenko @newstreamsport @rodnyegoroda #shlemenkostormschool #александршлеменко #школашторм #rcc #mma #омск #омскаяобласть #екатеринбург

Публикация от Shlemenko Storm School (@shlemenkostormschool)

Интересно, что это уже вторая смена противника для Шлеменко. Ранее отказался от поединка со Шлеменко чемпион KSW Роберто Солдич.

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