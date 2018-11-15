Россияне не падают, японцы творят хаос. Лучшие фигуристы мира приехали в Москву

В преддверии российского этапа Гран-при в ледовом дворце "Мегаспорт" на Ходынском поле прошла тренировка фигуристов. Утром открыли программу практики мужчины, в первой сессии в том числе участвовали россияне Михаил Коляда, Артур Дмитриев и Андрей Лазукин. Коляда откатал свои программы практически без падений и удачно выполнил каскады, так что в преддверии соревнований есть надежда на то, что завтра петербуржец наконец-то выступит на высоком уровне.

Настоящий фурор произвело появление на льду Юдзуру Ханю. Вся арена была увешана баннерами с изображением Ханю и Винни Пуха, главного талисмана японца и его болельщиков. В некоторых секторах им составляют конкуренцию плакаты в поддержку Загитовой, но их ощутимо меньше. Нижний ярус "Мегаспорта" был заполнен примерно наполовину, каждую попытку четверного прыжка трибуны встречали криком и аплодисментами, практически всё выступление фанаты записывали на видео и фотографировали.

После окончания тренировки японцы высыпали в холл и продолжили массово скупать Винни Пухов (которых предлагают в "Мегаспорте" за приличную цену в 1000 рублей). В холлах стояли очереди, а продавцы с улыбкой жаловались, что такими темпами им нечем будет торговать уже завтра.

На 14:35 запланирована тренировка у женщин, в которой примет участие главная российская звезда фигурного катания олимпийская чемпионка Алина Загитова.