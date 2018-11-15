После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?

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После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Сборная России, очаровавшая всех на домашнем чемпионате мира, уже не та. К товарищескому матчу, который пройдёт через пять месяцев после мундиаля, в команде не осталось почти никого, кто зажигал летом. Лайф объясняет, куда делись Дзюба, Головин и Черышев и от кого ждать подвигов теперь.

Это была славная охота

<p>Игнашевич и Акинфеев — легенды сборной. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев</p>

Четвертьфинал домашнего мундиаля для всех наших футболистов стал пиком карьеры. С чувством выполненного долга сразу после мундиаля они завершили своё выступление за сборную России. Кто-то вообще закончил карьеру. Было, конечно, грустно, но нет ощущения безысходности: те, кто на подходе, вселяют оптимизм и отсутствие тревоги за результат. Такая смена парадигмы вокруг национальной команды — целиком и полностью заслуга главного тренера Станислава Черчесова.

  • Сергей Игнашевич и Владимир Габулов — завершили карьеру.
  • Игорь Акинфеев, Александр Самедов и Юрий Жирков — решили сконцентрироваться на выступлениях за клуб.

Итого: минус пять игроков.

Сразили травмы

<p>Из этих парней здоров остался только Зобнин, и то не факт. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Целый ряд футболистов не смог приехать в расположение национальной команды из-за повреждений. Кто-то лечится уже продолжительное время, кто-то получил травму прямо перед играми сборной. В итоге Черчесов потерял значительную обойму игроков.

  1. Марио Фернандес — получил сотрясение мозга в игре в матче Лиги чемпионов ЦСКА — "Рома". Должен вернуться в строй после матчей сборных.
  2. Александр Головин — ко всем проблемам "Монако" добавилась ещё травма лодыжки российского полузащитника. Он получил её в начале ноября, и пока речи о его возвращении на поле не идёт. Это уже вторая травма Головина во Франции.
  3. Алан Дзагоев — перед матчем с "Ромой" получил 1564-ю травму в своей карьере и снова не поможет сборной.
  4. Денис Черышев — получил травму ещё при прошлом вызове в сборную в столкновении с Дзюбой. После этого сыграл 16 минут в чемпионате Испании и слёг. Говорят, что ничего серьёзного, но прошёл уже почти месяц.
  5. Артём Дзюба — капитан сборной усугубил травму в игре с ЦСКА и теперь индивидуально готовится к игре со Швецией.
  6. Фёдор Кудряшов — защитник "Рубина" поехал в Германию, но занимался в тренажёрном зале. Почти наверняка не сыграет.

Итого: минус шесть игроков.

Больше не в топе

<p>Смолов теперь в заявке себя не видит. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня</p>

Ещё несколько футболистов сборной из летнего созыва не попали в эту сборную по чисто спортивным причинам. Кто-то долго лечился, кто-то потерял место в клубе, кто-то совместил и то и другое. В итоге эти ребята "не уровень сборной" прямо сейчас.

  1. Владимир Гранат — исправно играет за "Рубин" в чемпионате России, но, видимо, недостаточно хорошо, по мнению Черчесова.
  2. Илья Кутепов — летом им интересовались топ-клубы Европы, а теперь он выпал из основы "Спартака" и со скрипом туда возвращается. Сказалась травма, полученная в начале сезона, но факт остаётся фактом: нынешний Кутепов не похож на себя образца июня-июля. Ещё и Игнашевича рядом не будет.
  3. Игорь Смольников — вызывался дважды после чемпионата мира, в одном матче даже сыграл, но в целом все прекрасно понимают, что всё это происходит скорее от безысходности. В этот раз Черчесов к нему не обратился, даже когда травмировался Фернандес.
  4. Фёдор Смолов — в прошлый раз нападающего не вызвали в сборную из-за того, что он ещё не адаптировался в "Локомотиве". Сейчас он вроде как уже освоился, но только-только восстановился после травмы и не набрал кондиции.

Итого: минус четыре игрока.

Что мы имеем в итоге: по тем или иным причинам сборная России потеряла 15 футболистов, которые были в составе на чемпионате мира. Это 65 процентов команды. Мощное обновление за пять месяцев!

Кто вместо них?

<p>Лунёв на ЧМ был вторым вратарём, а теперь он номер один. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

Первый номер сборной теперь Андрей Лунёв. Маринато Гильерме, если что, готов подстраховать, что уже успешно продемонстрировал в матчах со Швецией и Турцией.

Центр защиты теперь цементируют Георгий Джикия, который не попал на ЧМ только из-за травмы, и Роман Нойштедтер, который заметно прибавил и теперь (так уж вышло) стал основным центрбэком национальной сборной.

<p>Джикия теперь — главный защитник отечества. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Слева в обороне есть Константин Рауш, которого отцепили от сборной перед мундиалем в последний момент. Справа — Набабкин и Игнатьев. Фернандеса заменить они вряд ли смогут даже вдвоём, но что делать.

В центре поля остаются чуть ли не единственные "оставшиеся в живых" после мундиаля Роман Зобнин и Юрий Газинский. В помощь им прибавившиеся в новом сезоне Далер Кузяев и Александр Ерохин. К тому же есть братья Миранчуки, у которых в последнее время наконец-то пошла игра. И Алексей Ионов, который уже успел после ЧМ дважды забить за сборную.

<p>Чалов наконец-то получит шанс в главной команде страны. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Атака — отдельная история. Здесь теперь наконец-то есть лучший бомбардир чемпионата России Фёдор Чалов. Традиционный Дзюба на минималках что в "Зените", что в сборной — Антон Заболотный. Дождавшийся вызова в сборную России бразилец Ари и Дмитрий "всегда на подхвате" Полоз — тоже в обойме.

В Германию из-за травмы не поехал ещё и юный Ильзат Ахметов, получивший первый в своей карьере вызов в сборную России. Кажется, что всё плохо: куча травмированных, куча новых лиц, которые толком не сыграны между собой. В соперниках — сборная Германии, которая ещё несколько месяцев назад считалась главной футбольной силой в мире.

Тест: Как наши играли с немцами в футбол?

Но за сборную России совершенно не страшно. Станислав Черчесов сумел отладить механизм национальной команды таким образом, что игроки в нём не только успешно меняют друг друга, но и начинают работать лучше, чем когда-либо. Так что верим в сборную и ждём новых успехов от обновлённой команды. Своим чудесным преображением она этого заслужила.

Товарищеские матчи, 15 ноября 2018 года.

Сборная Германии — сборная России.

Начало — в 22:45 по московскому времени.

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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