После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?

Сборная России, очаровавшая всех на домашнем чемпионате мира, уже не та. К товарищескому матчу, который пройдёт через пять месяцев после мундиаля, в команде не осталось почти никого, кто зажигал летом. Лайф объясняет, куда делись Дзюба, Головин и Черышев и от кого ждать подвигов теперь.

Это была славная охота

Четвертьфинал домашнего мундиаля для всех наших футболистов стал пиком карьеры. С чувством выполненного долга сразу после мундиаля они завершили своё выступление за сборную России. Кто-то вообще закончил карьеру. Было, конечно, грустно, но нет ощущения безысходности: те, кто на подходе, вселяют оптимизм и отсутствие тревоги за результат. Такая смена парадигмы вокруг национальной команды — целиком и полностью заслуга главного тренера Станислава Черчесова.

Сергей Игнашевич и Владимир Габулов — завершили карьеру.

Игорь Акинфеев, Александр Самедов и Юрий Жирков — решили сконцентрироваться на выступлениях за клуб.

Итого: минус пять игроков.

Сразили травмы

Целый ряд футболистов не смог приехать в расположение национальной команды из-за повреждений. Кто-то лечится уже продолжительное время, кто-то получил травму прямо перед играми сборной. В итоге Черчесов потерял значительную обойму игроков.

Марио Фернандес — получил сотрясение мозга в игре в матче Лиги чемпионов ЦСКА — "Рома". Должен вернуться в строй после матчей сборных. Александр Головин — ко всем проблемам "Монако" добавилась ещё травма лодыжки российского полузащитника. Он получил её в начале ноября, и пока речи о его возвращении на поле не идёт. Это уже вторая травма Головина во Франции. Алан Дзагоев — перед матчем с "Ромой" получил 1564-ю травму в своей карьере и снова не поможет сборной. Денис Черышев — получил травму ещё при прошлом вызове в сборную в столкновении с Дзюбой. После этого сыграл 16 минут в чемпионате Испании и слёг. Говорят, что ничего серьёзного, но прошёл уже почти месяц. Артём Дзюба — капитан сборной усугубил травму в игре с ЦСКА и теперь индивидуально готовится к игре со Швецией. Фёдор Кудряшов — защитник "Рубина" поехал в Германию, но занимался в тренажёрном зале. Почти наверняка не сыграет.

Итого: минус шесть игроков.

Больше не в топе

Ещё несколько футболистов сборной из летнего созыва не попали в эту сборную по чисто спортивным причинам. Кто-то долго лечился, кто-то потерял место в клубе, кто-то совместил и то и другое. В итоге эти ребята "не уровень сборной" прямо сейчас.

Владимир Гранат — исправно играет за "Рубин" в чемпионате России, но, видимо, недостаточно хорошо, по мнению Черчесова. Илья Кутепов — летом им интересовались топ-клубы Европы, а теперь он выпал из основы "Спартака" и со скрипом туда возвращается. Сказалась травма, полученная в начале сезона, но факт остаётся фактом: нынешний Кутепов не похож на себя образца июня-июля. Ещё и Игнашевича рядом не будет. Игорь Смольников — вызывался дважды после чемпионата мира, в одном матче даже сыграл, но в целом все прекрасно понимают, что всё это происходит скорее от безысходности. В этот раз Черчесов к нему не обратился, даже когда травмировался Фернандес. Фёдор Смолов — в прошлый раз нападающего не вызвали в сборную из-за того, что он ещё не адаптировался в "Локомотиве". Сейчас он вроде как уже освоился, но только-только восстановился после травмы и не набрал кондиции.

Итого: минус четыре игрока.

Что мы имеем в итоге: по тем или иным причинам сборная России потеряла 15 футболистов, которые были в составе на чемпионате мира. Это 65 процентов команды. Мощное обновление за пять месяцев!

Кто вместо них?

Первый номер сборной теперь Андрей Лунёв. Маринато Гильерме, если что, готов подстраховать, что уже успешно продемонстрировал в матчах со Швецией и Турцией.

Центр защиты теперь цементируют Георгий Джикия, который не попал на ЧМ только из-за травмы, и Роман Нойштедтер, который заметно прибавил и теперь (так уж вышло) стал основным центрбэком национальной сборной.

Слева в обороне есть Константин Рауш, которого отцепили от сборной перед мундиалем в последний момент. Справа — Набабкин и Игнатьев. Фернандеса заменить они вряд ли смогут даже вдвоём, но что делать.

В центре поля остаются чуть ли не единственные "оставшиеся в живых" после мундиаля Роман Зобнин и Юрий Газинский. В помощь им прибавившиеся в новом сезоне Далер Кузяев и Александр Ерохин. К тому же есть братья Миранчуки, у которых в последнее время наконец-то пошла игра. И Алексей Ионов, который уже успел после ЧМ дважды забить за сборную.

Атака — отдельная история. Здесь теперь наконец-то есть лучший бомбардир чемпионата России Фёдор Чалов. Традиционный Дзюба на минималках что в "Зените", что в сборной — Антон Заболотный. Дождавшийся вызова в сборную России бразилец Ари и Дмитрий "всегда на подхвате" Полоз — тоже в обойме.

В Германию из-за травмы не поехал ещё и юный Ильзат Ахметов, получивший первый в своей карьере вызов в сборную России. Кажется, что всё плохо: куча травмированных, куча новых лиц, которые толком не сыграны между собой. В соперниках — сборная Германии, которая ещё несколько месяцев назад считалась главной футбольной силой в мире.

Тест: Как наши играли с немцами в футбол?

Но за сборную России совершенно не страшно. Станислав Черчесов сумел отладить механизм национальной команды таким образом, что игроки в нём не только успешно меняют друг друга, но и начинают работать лучше, чем когда-либо. Так что верим в сборную и ждём новых успехов от обновлённой команды. Своим чудесным преображением она этого заслужила.

Товарищеские матчи, 15 ноября 2018 года.

Сборная Германии — сборная России.

Начало — в 22:45 по московскому времени.