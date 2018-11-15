Тарасов намерен уменьшить алименты на ребёнка до 50 тысяч рублей в месяц

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов подал иск к бывшей жене Оксане в Черёмушкинский суд Москвы с просьбой о снижении размера алиментов. В месяц он намерен перечислять своему ребёнку 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

— Дмитрий думает, что ребёнок жирует. В связи с этим он хочет уменьшить алименты в четыре раза и платить 100 тысяч в месяц. Причём 50 из них переводить на специальный расчётный счёт ребенка, где они будут находиться до 18 лет, — сказал Жорин, представляющий интересы Оксаны.

Также отмечается, что основное слушание в суде было назначено на 6 декабря.

Ранее футболист обвинил бывшую супругу в ненадлежащем уходе за их общей дочерью Ангелиной.