Леброн Джеймс вышел на пятое место в истории НБА по количеству очков

Американский баскетболист теперь имеет 31 425 очков. Это на шесть больше, чем у Уилта Чемберлена.

"Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА победил "Портленд Трэйл Блэйзерс" со счётом 126:117. Леброн Джеймс стал самым результативным игроком "Лейкерса" в этой встрече, набрав 44 очка. Благодаря этому 33-летний американский баскетболист вышел на пятое место в истории НБА по набранным очкам за карьеру. В общей сложности у него 31 425 очков.

Лидером по количеству набранных очков является Карим Абдул-Джаббар, у него 38 387 очков. Второе место у Карла Мэлоуна (36 928), Коби Брайант имеет 33 643 очка и третье место, четвёртый показатель у Майкла Джордана (32 292).