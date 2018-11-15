"Витесс" подтвердил, что братья Березуцкие будут помогать Слуцкому

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"Витесс" подтвердил, что братья Березуцкие будут помогать Слуцкому

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России присоединятся к тренерскому штабу голландского клуба в зимнем перерыве.

Бывшие футболисты Василий и Алексей Березуцкие войдут в тренерский штаб голландского клуба "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий. Эту информацию сообщил технический директор команды Марк ван Хинтум.

— Слуцкий привык, что в России большие тренерские штабы. Братья Березуцкие станут его помощниками у нас в клубе, — цитирует Марка ван Хинтума сайт FCUpdate.nl.

Также отмечается, что Березуцкие присоединятся к команде только на сборе в Португалии, который начнётся 3 января.

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