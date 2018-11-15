О дружбе Лёва и Черчесова пора снимать кино. Ученик может лишить учителя работы

Наставники сборных России и Германии, которым предстоит встретиться сегодня, знают друг друга давно. Собственно, их товарищеские отношения и помогли организовать контрольную встречу. Но как всё началось? Лайф рассказывает историю дружбы двух наставников, по которой уже пора снимать кино. Они вместе начинали, а теперь один может лишить другого работы.

Станислав Черчесов и Йоахим Лёв, нынешние главные тренеры сборных России и Германии, познакомились в 2001 году. Тогда наставником австрийского "Тироля" назначили 41-летнего Йоахима Лёва, а ворота защищал 38-летний вратарь Станислав Черчесов.

После тяжёлой травмы голкипера главный тренер подумывал обратиться к другим кандидатам, но великовозрастный ветеран Черчесов сумел убедить Лёва в своей профпригодности.

Получив тяжёлую травму, Черчесов чуть ли не сразу после начала лечения начал регулярно убеждать меня в том, что он остаётся лучшим и намерен вернуться в строй как можно быстрее. Выбора у меня не оставалось. Но он действительно был лучшим. Йоахим Лёв Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В итоге первый и единственный год совместной работы выдался сверхуспешным: "Тироль" выиграл чемпионат Австрии, пропустив всего 20 голов в 36 матчах. Однако по окончании сезона команду неожиданно расформировали из-за долгов. Черчесов уехал доигрывать в "Спартак", а Лёв ещё год сидел без работы, чтобы потом попасть в венскую "Аустрию".

Лёв и Черчесов продолжали поддерживать дружеские отношения. Станислав Саламович пересекался с бывшим наставником в Австрии и Германии. Впоследствии Черчесов отмечал, что на его тренерские взгляды повлияли не только Бесков, Лобановский, Романцев и Бышовец, но и Лёв. Наставники продолжают поддерживать отношения и сейчас: во время Кубка Конфедераций и чемпионата мира они обменивались СМС и иногда разговаривали.

А после сенсационного вылета немцев Черчесов даже расстроился.

Вылет немцев для меня — личное расстройство. Лёв — мой большой друг, мой сын в Германии родился. Я к немцам с большой теплотой отношусь и расстроился, что они больше не участвуют в чемпионате мира Станислав Черчесов Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

А Лёв, наоборот, радовался успехам сборной России.

— Черчесов — человек с характером, он и игроком был таким. Теперь он демонстрирует те же качества в роли тренера, он всегда очень профессионально относился к делу. Его команда играет очень эмоционально, что она показала и на чемпионате мира, где её отличал бойцовский дух, а это и есть характер тренера. Я был действительно удивлён и вместе с тем рад, что Россия сыграла столь удачно на чемпионате мира, это создавало хорошую атмосферу по всей стране, — заявил главный тренер сборной Германии.

Товарищеский матч между сборными России и Германии обязан фактом своего проведения именно дружбе двух наставников. Тренеры недавно встречались в Лондоне, где обсудили как предстоящую игру, так и состояние своих сборных.

Уже накануне матча Лёв продолжает отвешивать комплименты своему бывшему подопечному, отмечая его тренерские заслуги.

— Я помню, как Россия играла в 2008 году. На сегодняшний день заслуга тренера в том, как играет команда. Как она организована, как обороняется. Она проводит опасные контратаки, профессионально тренируется, у неё в наличии много быстрых игроков. Черчесов всегда был целеустремлённым и дисциплинированным, — заявил Йоахим Лёв.

Лёв на тренерском поприще добился гораздо больших успехов, за его плечами — победа на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. Однако ЧМ-18 он, как и вся сборная, провалил, в то время как Россия вместе с Черчесовым скакнула вперёд. Неудовлетворительные результаты бундестим привели к тому, что теперь местная пресса всерьёз обсуждает возможное увольнение Лёва в случае поражения от команды старого друга Черчесова. Чем не сюжет для кино?

Товарищеские матчи, 15 ноября 2018 года.

Сборная Германии — сборная России.

Начало — в 22:45 по московскому времени.

После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?