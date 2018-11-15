Боец ММА Шлеменко узнал имя своего нового соперника

Ранее стало известно, что боец Скотт Аскхэм снялся за несколько дней до поединка из-за травмы.

Российский боец Александр Шлеменко на турнире RCC5 встретится с 27-летним Йонасом Бильштайном. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Немецкий боец провёл 26 поединков, в которых одержал 20 побед и одну ничью. Ранее он выступал в Bellator.

Напомним, что предыдущий соперник Шлеменко Скотт Аскхэм снялся с поединка из-за травмы. До этого отказался от боя с россиянином на этом турнире и чемпион KSW Роберто Солдич.

Турнир RCC5 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. В главном бою вечера Александр Емельяненко сразится с Франсимаром Баррозу.