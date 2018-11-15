Помарка на каскаде и букет. Загитова провела тренировку в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова провела в "Мегаспорте" последнюю тренировочную сессию перед этапом Гран-при в России. 16-летней олимпийской чемпионке, как и всем, была предоставлена возможность откатать произвольную программу, что Алина сделала почти без ошибок. Единственная помарка была допущена на каскаде, после которого Загитова приземлилась на оба конька.

Тренировочную сессию Загитова завершила последней, но при этом сохраняла бодрое состояние духа, много улыбалась, в том числе и в разговорах со своей жёсткой наставницей Этери Тутберидзе. Та обращала внимание на каждую мелочь и даже убрала с бортика бутылку, поставленную другим тренером. После ухода со льда Загитова даже получила букет цветов от болельщицы с надписью GOZAGI на футболке.

Ранее тренировка была у мужчин, где фурор произвёл японец Юдзуру Ханю.

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