Матрёшка в яме. Россия сыграет на самом советском стадионе Германии

Контрольная игра сборных России и Германии пройдёт в Лейпциге на местной "Ред булл арене". Стадион имеет богатую историю с советским следом: раньше здесь была зона оккупации Германии СССР. Лайф рассказывает самые интересные факты о загадочной арене.

Стадион в Лейпциге построили в 1956 году. Его вместимость составляла 100 тысяч человек, до 1998 год Zentralstadion был самым большим на территории Германии. Арена использовалась не только для футбольных матчей, но и спортивных соревнований. На фестивали физкультуры и спорта здесь собиралось до 150 тысяч человек.

Он находился на территории Германской Демократической Республики, иными словами, в Восточной Германии — зоне советской оккупации. Сборные ГДР и СССР провели здесь шесть матчей: дважды выиграли советские футболисты, столько же раз побеждали немцы, а ещё два поединка закончились вничью.

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После 1991 года стадион перестали использовать: Советский Союз распался, и немцы хотели избежать ассоциаций с ним. К началу нулевых стадион решили реконструировать. От старого Zentralstadion практически ничего не осталось. Вместимость со 100 тысяч снизилась до 44. Новый стадион открыли в 2003 году, а в 2006-м он принял пять матчей чемпионата мира по футболу, став единственной ареной из бывшей ГДР, удостоенной такой чести. Хотя в те годы в Лейпциге даже не было команды уровня первой Бундеслиги.

Новая арена располагается в своеобразном углублении, в котором можно узнать чашу старого стадиона.

Это дают понять виднеющиеся кое-где скамейки, которые когда-то были трибунами. Теперь новый стадион называют матрёшкой, поскольку он расположен внутри старого.

В 2010 году австрийская компания "Ред Булл" взяла стадион в аренду и как минимум на десять лет присвоила ему своё название.

Перед стадионом расположена башня — это памятник людям, погибшим в концентрационных лагерях. На территории города в годы войны располагались филиалы концлагеря Бухенвальд: Текла/Абтнаундорф и Лейпциг.

Сейчас на "Ред булл арене" домашние матчи проводит местная команда — "РБ Лейпциг". Стадион в Лейпциге станет одной из арен чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии. После ЧМ-2006 это будет уже второй крупный футбольный турнир для этой арены.

С ареной связана занятная история, произошедшая в феврале этого года. Команда "РБ Лейпциг" в Лиге Европы встречалась с итальянским клубом "Наполи". Специально для главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри немцы оборудовали курилку в гостевой раздевалке. Никакой опасности из-за этого не возникло — арена оборудована системой пожарной сигнализации. А расходы взял на себя "Наполи".

"Ред булл арену" в ближайшее время ждёт очередная реконструкция. Боссы "Лейпцига" хотят увеличить вместимость стадиона с 44 до 57 тысяч и сделать его более комфортным для семейного отдыха.

— Мы хотим в первую очередь улучшить инфраструктуру. У нас слишком мало туалетов, слишком мало киосков, путь до них — катастрофа для поставщиков и болельщиков. Иногда вам нужно сделать 250 шагов, чтобы добраться до нужного места. Это утомительно, — рассказывает управляющий директор клуба Оливер Минцлафф.

Сегодня на этом стадионе предстоит сыграть сборной России. Подопечные Станислава Черчесова в товарищеском матче сойдутся со сборной Германии. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

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