Мамаеву изменили обвинение и могут выпустить под залог

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на свой источник, ГСУ ГУ МВД по Москве смягчило обвинения хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. В связи с этим сторона защиты подала в суд ходатайство об изменении футболисту меры пресечения на освобождение под залог.

Изначально Мамаева обвинили по статьям "Нанесение побоев" и "Хулиганство", но после вмешательства Прокуратуры Москвы были выявлены нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений. Теперь защита требует отпустить спортсмена под залог. Соответствующее ходатайство уже подали в Тверской суд, однако дата слушаний ещё не назначена.

Ранее футболист сообщил, что на воле ему не хватало времени побыть наедине со своими мыслями, а в СИЗО он многое успел переосмыслить.