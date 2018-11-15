Вратарь сборной России сломал ногу в НХЛ

Андрей Василевский выбыл на долгий срок. Пока не известно, как именно он получил травму.

Российский голкипер клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский получил тяжёлую травму. Как сообщает инсайдер телеканала TSN, вратарь сломал ногу. Как именно это произошло — пока неясно, однако Василевский явно будет отсутствовать долгое время.

Похоже, что Андрей Василевский сломал левую ногу и выбыл на неопределённый срок Даррен Дрегер

Tough break for the Lightning. No pun intended. Sounds like Andrei Vasilevsky fractured his left foot and will be out for awhile. — Darren Dreger (@DarrenDreger) 15 ноября 2018 г.

Василевский — второй вратарь лиги по количеству побед в этом сезоне. Порой они добывались особо сложным, но эффектным способом.

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В прошлом году он занял второе место в голосовании на приз лучшему голкиперу. "Тампа Бэй" возглавляет Восточную конференцию.

За сегодня это уже второе известие о травмах российских игроков в НХЛ. Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко потерял зуб в игре с "Чикаго".