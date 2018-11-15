Вратарь сборной России сломал ногу в НХЛ

Российский голкипер клуба НХЛ "Тампа Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский получил тяжёлую травму. Как сообщает инсайдер телеканала TSN, вратарь сломал ногу. Как именно это произошло — пока неясно, однако Василевский явно будет отсутствовать долгое время.
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Даррен Дрегер
Tough break for the Lightning. No pun intended. Sounds like Andrei Vasilevsky fractured his left foot and will be out for awhile.— Darren Dreger (@DarrenDreger) 15 ноября 2018 г.
Василевский — второй вратарь лиги по количеству побед в этом сезоне. Порой они добывались особо сложным, но эффектным способом.
... how? pic.twitter.com/YJ9XBX57K7— NHL (@NHL) 7 ноября 2018 г.
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В прошлом году он занял второе место в голосовании на приз лучшему голкиперу. "Тампа Бэй" возглавляет Восточную конференцию.
За сегодня это уже второе известие о травмах российских игроков в НХЛ. Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко потерял зуб в игре с "Чикаго".
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