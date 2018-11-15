"Спартак" провёл первую тренировку под руководством Кононова

В "твиттере" московской команды опубликовали несколько коротких видеозаписей с первого тренировочного занятия Олега Кононова.

Московский "Спартак" вернулся к тренировкам в Тарасовке после выходных, полученных из-за перерыва на матчи сборных. Для футболистов это занятие стало первым под руководством Олега Кононова.

Судя по видео, футболисты находятся в приподнятом настроении. Упражнения вызывают у них смех и улыбки.

Напомним, 12 ноября "Спартак" объявил о назначении Кононова. 52-летний специалист признался, что у него с красно-белыми одни цели.

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