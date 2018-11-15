Натурализованный бразилец Ари дебютирует за Россию в матче с Германией

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Натурализованный бразилец Ари дебютирует за Россию в матче с Германией

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

В "твиттере" национальной команды по футболу опубликовали стартовый состав на товарищеский матч с немцами.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов с первых минут выпускает следующий состав игроков:

Андрей Лунёв, Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук и Ари.

Интересно, что для натурализованного бразильца Ари это дебют за сборную России.

Матч Германия — Россия начнётся в 22:45 по московскому времени. Встреча пройдёт в Лейпциге на "Ред-булл арене" с богатой историей.

После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?

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