Натурализованный бразилец Ари дебютирует за Россию в матче с Германией

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов с первых минут выпускает следующий состав игроков:
Андрей Лунёв, Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш, Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Алексей Ионов, Алексей Миранчук и Ари.
Стартовый состав на матч @TeamRussia против Германии! pic.twitter.com/6XCdBn4DBX— Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2018 г.
Интересно, что для натурализованного бразильца Ари это дебют за сборную России.
Матч Германия — Россия начнётся в 22:45 по московскому времени. Встреча пройдёт в Лейпциге на "Ред-булл арене" с богатой историей.
После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?
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