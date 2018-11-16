Русского немца Рауша забросали бумагой в Германии

Фанаты сборной Германии выразили российскому футболисту своё негодование во время углового.

Во время товарищеского матча сборных Германии и России болельщики позволили себе нарушение порядка. Во время подачи углового фанаты, находящиеся на стадионе в Лейпциге, начали бросать скомканную бумагу в защитника сборной России Константина Рауша, который исполнял стандартное положение.

Рауш настолько крут, что на угловом скауты топ клубов закидали его контрактами pic.twitter.com/sY1r9kFlf2 — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 15 ноября 2018 г.

Негодование в адрес Рауша наверняка связано с его происхождением и футбольной судьбой. Он родился в Томской области, в возрасте шести лет вместе с родителями переехал в Германию, где начал футбольную карьеру. В 2005 году Рауш выступал за молодёжную сборную Германии и признавался одним из лучших игроков в своём возрасте.

Однако Константин выразил желание играть за сборную России, получил российский паспорт в 2015 году, а в 2017-м дебютировал за национальную команду. В 2018 году Рауш переехал из немецкого чемпионата в российский и был претендентом на попадание в состав команды Черчесова на чемпионате мира, однако в последний момент был отцеплен от состава.