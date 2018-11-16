Испания, с дороги! Хорваты выиграли первый официальный матч после полуфинала ЧМ

Команда Златко Далича дожала чемпионов мира 2010 года в самой концовке матча Лиги наций.

После успешного выступления на чемпионате мира в России хорватские футболисты никак не могли одержать победу в официальной игре. В Лиге наций команда Златко Далича стала главным претендентом на вылет из элитного дивизиона после шокирующего поражения от сборной Испании со счётом 0:6 и ничейного результата в игре с англичанами.

В товарищеском матче с Португалией приключилась ничья, а единственная с лета победа была в игре со скромной сборной Иордании.

До последних минут второй игры со сборной Испании казалось, что хорватам снова не светят три очка, однако защитник Тин Едвай был другого мнения. Именно он уже в добавленное время матча с Испанией вырвал для своей команды победу со счётом 3:2. Причём этот мяч стал для игрока обороны уже вторым в матче.

Благодаря этой победе хорваты значительно улучшили турнирное положение в Лиге наций. В случае успеха в игре со сборной Англии в последнем туре именно серебряные призёры ЧМ-2018 займут в группе первое место и будут биться за победу в турнире в своеобразном финале четырёх, хотя сейчас они ещё временно располагаются на последней строчке.

Лига наций

Сборная Хорватии — сборная Испании — 3:2

Голы: Крамарич, 54' (1:0); Едвай, 69', 90' (2:1, 3:2); Себальос, 56' (1:1); Рамос, 78' (2:2)