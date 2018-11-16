Спасибо за всё, легенда! Англия уничтожила США в прощальном матче Уэйна Руни

Главный английский нападающий последних 15 лет Уэйн Руни не играл за сборную уже два года. Он выпал из состава национальной команды, перешёл из МЮ в "Эвертон", а затем и вовсе уехал доигрывать в МЛС. Там он обрёл второе дыхание, за полсезона забив 12 мячей и сделав шесть результативных передач. Однако Руни чувствовал, что не сказал последнего слова английским фанатам. Ему очень хотелось провести прощальный матч, хотя такой практики обычно у сборной Англии не было.
Руни не стал отвлекать сборную во время подготовки к ЧМ-2018 и договорился с английской федерацией о проведении товарищеской игры сейчас.
Thank you, @WayneRooney. pic.twitter.com/IvpS1Saq8k— Match of the Day (@BBCMOTD) 15 ноября 2018 г.
— Конечно, это что-то новое. И я не прошу всех соглашаться с этим. Думаю, что будет важно не только то, что я выйду на поле, а то, что будут собраны деньги для детей фонда Уэйна Руни, и это очень важно для меня.
Мы с FA около года обсуждали, как провести такой матч. Возникали разные идеи, был вариант с матчем перед ЧМ-2018, но я посчитал, что это будет неправильно, что это неподходящее время для этого.
Мы посчитали, что сейчас — самое время. Мой сезон в Америке закончился, это товарищеский матч против США перед игрой с Хорватией, которую парни проведут в воскресенье. Мы посчитали, что это правильный вариант, — объяснил Руни.
Соперник тоже был выбран символично — США, страна, в которой Руни обретает вторую футбольную молодость. Перед игрой легендарный форвард вышел на поле с детьми из своего фонда и своим преемником в сборной — Гарри Кейном. Руни получил заслуженные подарки, причём важнее был тот, что раздавался с трибун "Уэмбли" в качестве аплодисментов.
A special moment for Wayne and the lads @FoundationWR pic.twitter.com/9Y88p8MHY7— Wayne Rooney (@WayneRooney) 15 ноября 2018 г.
В самом матче Руни с первых минут на поле не появился. Однако англичане справлялись и без него — за два года пришлось научиться. Счёт в игре шикарным обводящим ударом открыл экс-партнёр Руни по "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.
Преимущество подопечных Гарета Саутгейта удвоил защитник Трент Александер-Арнольд. А затем, когда на поле появился уже сам Руни, разгром американцев завершил Каллум Уилсон, ставший первым игроком в истории "Борнмута", отличившимся за национальную команду. Этот матч стал для форварда дебютным за сборную Англии.
Как справедливо отметила сама сборная Англии в "Твиттере", когда чья-то история заканчивается, чья-то начинается. Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю. На его счету 53 гола — больше, чем у Бобби Чарльтона, Гари Линекера и Майкла Оуэна. И хоть в прощальном матче Руни не забил, он символично передал эстафетную палочку другим парням.
As one #ThreeLions journey ends, another begins... pic.twitter.com/lYSlgKfYWg— England (@England) 15 ноября 2018 г.
Руни не только лучший бомбардир "трёх львов", но и второй человек по количеству проведённых встреч. Эта игра стала для него 120-й, до рекорда Питера Шилтона не хватило каких-то пяти матчей. Сам форвард написал в "Твиттере", что никогда не забудет этот долгий путь, и поблагодарил болельщиков сборной Англии за поддержку.
Thanks to all the @England fans for your support tonight and over the years, appreciate it all. A journey I’ll never forget pic.twitter.com/MpmewaW4BM— Wayne Rooney (@WayneRooney) 15 ноября 2018 г.
Несмотря на свою блестящую карьеру, со сборной Руни так ничего и не выиграл, хотя на заре его выступлений казалось, что этот коренастый юнец точно заставит удачу повернуться лицом к английской команде. Теперь в Англии верят в других парней, а Руни безмерно уважают и благодарят за славные годы.
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