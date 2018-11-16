Спасибо за всё, легенда! Англия уничтожила США в прощальном матче Уэйна Руни

Легендарный нападающий покинул команду "трёх львов" в ранге её лучшего бомбардира за всю историю.

Главный английский нападающий последних 15 лет Уэйн Руни не играл за сборную уже два года. Он выпал из состава национальной команды, перешёл из МЮ в "Эвертон", а затем и вовсе уехал доигрывать в МЛС. Там он обрёл второе дыхание, за полсезона забив 12 мячей и сделав шесть результативных передач. Однако Руни чувствовал, что не сказал последнего слова английским фанатам. Ему очень хотелось провести прощальный матч, хотя такой практики обычно у сборной Англии не было.

Руни не стал отвлекать сборную во время подготовки к ЧМ-2018 и договорился с английской федерацией о проведении товарищеской игры сейчас.

— Конечно, это что-то новое. И я не прошу всех соглашаться с этим. Думаю, что будет важно не только то, что я выйду на поле, а то, что будут собраны деньги для детей фонда Уэйна Руни, и это очень важно для меня.

Мы с FA около года обсуждали, как провести такой матч. Возникали разные идеи, был вариант с матчем перед ЧМ-2018, но я посчитал, что это будет неправильно, что это неподходящее время для этого.

Мы посчитали, что сейчас — самое время. Мой сезон в Америке закончился, это товарищеский матч против США перед игрой с Хорватией, которую парни проведут в воскресенье. Мы посчитали, что это правильный вариант, — объяснил Руни.

Соперник тоже был выбран символично — США, страна, в которой Руни обретает вторую футбольную молодость. Перед игрой легендарный форвард вышел на поле с детьми из своего фонда и своим преемником в сборной — Гарри Кейном. Руни получил заслуженные подарки, причём важнее был тот, что раздавался с трибун "Уэмбли" в качестве аплодисментов.

A special moment for Wayne and the lads @FoundationWR pic.twitter.com/9Y88p8MHY7 — Wayne Rooney (@WayneRooney) 15 ноября 2018 г.

В самом матче Руни с первых минут на поле не появился. Однако англичане справлялись и без него — за два года пришлось научиться. Счёт в игре шикарным обводящим ударом открыл экс-партнёр Руни по "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

Преимущество подопечных Гарета Саутгейта удвоил защитник Трент Александер-Арнольд. А затем, когда на поле появился уже сам Руни, разгром американцев завершил Каллум Уилсон, ставший первым игроком в истории "Борнмута", отличившимся за национальную команду. Этот матч стал для форварда дебютным за сборную Англии.

Как справедливо отметила сама сборная Англии в "Твиттере", когда чья-то история заканчивается, чья-то начинается. Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю. На его счету 53 гола — больше, чем у Бобби Чарльтона, Гари Линекера и Майкла Оуэна. И хоть в прощальном матче Руни не забил, он символично передал эстафетную палочку другим парням.

Руни не только лучший бомбардир "трёх львов", но и второй человек по количеству проведённых встреч. Эта игра стала для него 120-й, до рекорда Питера Шилтона не хватило каких-то пяти матчей. Сам форвард написал в "Твиттере", что никогда не забудет этот долгий путь, и поблагодарил болельщиков сборной Англии за поддержку.

Thanks to all the @England fans for your support tonight and over the years, appreciate it all. A journey I’ll never forget pic.twitter.com/MpmewaW4BM — Wayne Rooney (@WayneRooney) 15 ноября 2018 г.

Несмотря на свою блестящую карьеру, со сборной Руни так ничего и не выиграл, хотя на заре его выступлений казалось, что этот коренастый юнец точно заставит удачу повернуться лицом к английской команде. Теперь в Англии верят в других парней, а Руни безмерно уважают и благодарят за славные годы.