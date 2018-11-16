Черчесов стал рекордсменом по количеству поражений во главе сборной России

Читайте также

Черчесов стал рекордсменом по количеству поражений во главе сборной России

220

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов 

После проигрыша нашей национальной команды в товарищеском матче Германии Станислав Черчесов стал лидером по количеству поражений в качестве главного тренера сборной. Этот проигрыш стал для 55-летнего специалиста 11-м.

До этого больше всего поражений было на счету у Олега Романцева и Гуса Хиддинга — у обоих по 10.

Напомним, что вчера сборная России проиграла Германии со счётом 0:3 в товарищеском матче. 20 ноября подопечные Черчесова проведут игру в Лиге наций против Швеции.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×