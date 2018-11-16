Черчесов стал рекордсменом по количеству поражений во главе сборной России

После проигрыша нашей национальной команды в товарищеском матче Германии Станислав Черчесов стал лидером по количеству поражений в качестве главного тренера сборной. Этот проигрыш стал для 55-летнего специалиста 11-м.

До этого больше всего поражений было на счету у Олега Романцева и Гуса Хиддинга — у обоих по 10.

Напомним, что вчера сборная России проиграла Германии со счётом 0:3 в товарищеском матче. 20 ноября подопечные Черчесова проведут игру в Лиге наций против Швеции.