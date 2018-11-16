Семак: Возвращение Кокорина станет усилением для "Зенита"

Главный тренер петербургского "Зенита" принял участие в пресс-конференции перед товарищеским матчем с "Шальке 04", где признался, что команде не хватает Александра Кокорина, находящегося в СИЗО.

Наставник "Зенита" Сергей Семак уверен, что Кокорин будет хорошим усилением команды.

— Я продолжаю верить, что мы в скором времени дождёмся возвращения Кокорина. Надеюсь, после уже после зимнего перерыва он будет с нами и сможет заниматься тем, что любит и умеет. Он нам очень нужен. Это будет хорошим усилением команды, — приводит слова Семака ТАСС.

Напомним, что Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев до 8 декабря будут находиться в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статье "Хулиганство". Футболисты избили в Москве водителя телеведущий Первого канала и чиновника Дениса Пака.