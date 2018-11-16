"Принцип — не рисковать здоровьем". Зобнин не сыграет со Швецией из-за травмы

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"Принцип — не рисковать здоровьем". Зобнин не сыграет со Швецией из-за травмы

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Фото:© РИА Новости/Алексей Филиппов

Полузащитник сборной России покинул расположение национальной команды и отправился на лечение.

Сборная России перед матчем Лиги наций с командой Швеции потеряла ещё одного игрока. Полузащитник Роман Зобнин, не сыгравший с немцами из-за повреждения, покинул расположение национальной команды. Тренерский штаб решил не подвергать опасности здоровье игрока.

Зобнин стал очередным игроком из летнего состава сборной России, который не сможет помочь команде в ноябрьских играх. Ранее штаб Черчесова из-за травм потерял Дзюбу, Головина, Черышева, Дзагоева, Фернандеса и Кудряшова.

После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?

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