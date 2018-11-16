"Принцип — не рисковать здоровьем". Зобнин не сыграет со Швецией из-за травмы

Полузащитник сборной России покинул расположение национальной команды и отправился на лечение.

Сборная России перед матчем Лиги наций с командой Швеции потеряла ещё одного игрока. Полузащитник Роман Зобнин, не сыгравший с немцами из-за повреждения, покинул расположение национальной команды. Тренерский штаб решил не подвергать опасности здоровье игрока.

Сегодня Роман Зобнин покинул расположение команды и отправился из Лейпцига в Москву. Он не примет участия в матче Лиги наций против Швеции. Тренерский штаб сборной остался верен своему принципу - не рисковать здоровьем игрока если для этого имеются даже минимальные основания. pic.twitter.com/v58syS7263 — Сборная России (@TeamRussia) 16 ноября 2018 г.

Зобнин стал очередным игроком из летнего состава сборной России, который не сможет помочь команде в ноябрьских играх. Ранее штаб Черчесова из-за травм потерял Дзюбу, Головина, Черышева, Дзагоева, Фернандеса и Кудряшова.

После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?