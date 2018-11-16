Это не позор. Почему сборная России проиграла Германии?

Сборная России уступила немцам в товарищеском матче. Как признал главный тренер Станислав Черчесов, его план на игру пошёл прахом уже на первых минутах, когда немцы забили быстрый гол. Ослабленная большим количеством травмированных национальная команда временами показывала неплохой футбол, но серьёзной конкуренции немцам навязать не смогла. Лайф разбирался, что пошло не так и чего стоит бояться перед игрой со шведами.

0:3, пусть и в товарищеском матче, — это всё равно много. Однако на самом деле такой счёт создаёт ложное впечатление об игре. Кажется, что немцы наконец-то очнулись и воспряли духом, а сборная России, наоборот, исчерпала свой внутренний запас. Это лишь отчасти соответствует реальности. У разгромного поражения есть вполне конкретные причины.

Дерзкий старт немцев сломал нам схему

Немцы начали более агрессивно — видимо, их разозлили последние результаты. Не могу сказать, что мы вышли вальяжно, но слишком спокойно. Скорости в стартовом отрезке загнали нас в тупик, поэтому чемпионы мира — сборная Германии, а не мы Станислав Черчесов Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Эти слова главного тренера сборной России могут звучать как оправдание, но на самом деле в них есть истина. Причём они применимы ко всем трём ситуациям, когда сборная Германии забивала в ворота Андрея Лунёва. Немцы играли быстрее, наши футболисты за ними не успевали.

Черчесов признал и другое: после первого гола пришлось изменить план на игру. Сборная России планировала играть иначе, как и задумывал главный тренер во время подготовки к игре, но на деле стартовый провал в обороне пришёл к тому, что линию защиты пришлось перестраивать.

После пропущенного на восьмой минуте гола от Сане сборная России перешла на игру в пять защитников. Кирилл Набабкин, изначально вышедший на правом фланге обороны, присоединился к Джикии и Нойштедтеру в центре, а Александр Ерохин ушёл закрывать край.

Эта вынужденная мера своего результата не дала. В эпизоде с третьим голом не хватило как раз игрока в центре поля, чтобы помешать юному Каю Хавертцу так спокойно разворачиваться и катить мяч вперёд. Далер Кузяев застрял в полупозиции, и в районе центрального круга остался один Юрий Газинский, который немцу помешать не успел.

Фирменный прессинг не работал, как надо

На чемпионате мира сборная России зарекомендовала себя как запредельно трудолюбивая команда, способная носиться за соперником и отбирать у него мячи при малейших ошибках. В этой встрече фишка команды Черчесова работала лишь временами.

Прессинг России на своей половине поля немцы разбивали достаточно легко. Три центральных защитника против двух игроков атаки — Ари и Алексея Миранчука — спокойно разыгрывали лишнего, двигая мяч вперёд. При этом отрядить в прессинг большее количество игроков сборная России не могла: разрыв между линиями и так был велик. Периодически выдвигался Алексей Ионов, но системно это не разрушало построение немецких атак.

Выход в атаку не получался

В первом тайме атака сборной России не работала практически никак, несмотря на то, что дебютант Ари был активен. Но эта активность была не очень полезной по ряду причин. Несколько выходов из обороны были загублены из-за банального отсутствия взаимопонимания. Бразилец вроде ещё год назад играл в чемпионском "Локомотиве" вместе с Алексеем Миранчуком, но, кажется, игровые связи уже стёрлись, потому что Алексей никак не мог попасть в ход Ари, из-за чего перспективные атаки рубились на корню.

Ари вышел на поле с первых минут, чтобы "исполнить Дзюбу" — столба, который цепляется на мячи и переадресует их партнёрам. Бразилец с этой ролью категорически не справился, впрочем, как и Антон Заболотный, вышедший на поле вместо него. Проблема не в этих парнях, а скорее, в том, что они не Дзюба. А это уже немного о другом.

Без травмированных очень тяжело

После игры Станислав Черчесов очень просил не спрашивать его про травмированных. Главный тренер и так прекрасно понимает, что без Дзюбы, Черышева, Головина, Зобнина и Фернандеса игра совсем другая. Он пытался адаптироваться к сложившейся ситуации, но всё пошло не по плану с самого начала.

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Проблема даже не только в других футболистах, а в отсутствии сыгранности между ними. Если связка Дзюба — Головин понимает друг друга уже буквально с полуслова, то Миранчук и Ари будто впервые увиделись вчера. Черчесов пытается построить в сборной России своего рода тотальный футбол, где игроки — лишь части системы, и при замене одной детали весь механизм продолжает работать как часы. Этому способствуют и не самые приятные обстоятельства с чередой травм. Однако пока выходит, что схема с ролевыми моделями вместо индивидуальностей работает неидеально: мы всё ещё зависимы от главных качеств лидеров сборной.

Немцы тоже играли далеко не основным составом, это правда. Однако в случае с командой Лёва всё получилось намного лучше. Но тут сказались и обстоятельства: немцы проводят худший в своей футбольной истории год и перед своими болельщиками были сверхмотивированными. Сборная России же была подкошена и пыталась выжать максимум из ситуации — не вышло.

0:3 — это не катастрофа

При этом кричать "караул!" после проигранного контрольного матча совершенно не нужно. Черчесов создал в сборной России адекватную атмосферу, в которой после поражений не рвут на голове волосы, а ищут возможности для исправления ситуации. Об этом говорит и поведение главного тренера в перерыве матча, когда счёт уже был 0:3.

Если вы думаете, что я кричал в перерыве, то это не так. При 0:3 игроки требуют не критики, потому что сами знают, что плохо сыграли первый тайм, а помощи, как взаимодействовать. Мы им это подсказали, и в какой-то мере это помогло Станислав Черчесов Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Действительно — во втором тайме сборная России сыграла намного более собранно в обороне и немного смелее в атаке. Яркий момент Алексея Ионова, когда он финтом в чужой штрафной убрал защитника и бил в ближний угол, — тому подтверждение. Это показывает, что сборная не закрывалась даже при игре в пять защитников, как это было, например, в игре с испанцами на чемпионате мира. Тогда главнее был результат, а здесь — совсем другое.

Цель товарищеских матчей — проверка в бою ближайшей обоймы и тестирование новых идей без страха за результат. Игра с Германией не открыла какую-то тактическую Америку для поклонников сборной России, однако вполне возможно — она окажет нужное психологическое воздействие на самих игроков. Подходить к решающей встрече в Лиге Наций в статусе непобедимых, а именно такой наша команда являлась на протяжении уже шести матчей, было бы неправильно.

Многоходовочка Черчесова. Сборная Россия уступила Германии

Так что выводы из этого поражения делать рано. Всё покажет матч против Швеции. Учитывая, что возвращения никого из травмированных не ожидается, (более того, Роман Зобнин, наоборот, покинул команду), ожидать яркой игры точно не стоит. Матч будет тягучим, закрытым и на результат — а Россия, как показал чемпионат мира, в этом сильна.