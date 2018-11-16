КХЛ дисквалифицировала руководство "Слована"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство клуба "Слована". Причиной стало несоблюдение графика погашения имеющихся долгов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Также отмечается, что "Слован" был допущен к участию в нынешнем сезоне только при условии выполнения финансовых обязательств, которые и были нарушены. Помимо дисквалификации клубу запретили регистрировать и дозаявлять новых игроков в этом сезоне.
Ранее КХЛ дисквалифицировала "Адмирал".
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