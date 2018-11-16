КХЛ дисквалифицировала руководство "Слована"

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КХЛ дисквалифицировала руководство "Слована"

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко 

Также словацкому хоккейному клубу запретили регистрировать новых игроков из-за несоблюдения финансовых обязательств.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила спортивную корпоративную дисквалификацию на руководство клуба "Слована". Причиной стало несоблюдение графика погашения имеющихся долгов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Также отмечается, что "Слован" был допущен к участию в нынешнем сезоне только при условии выполнения финансовых обязательств, которые и были нарушены. Помимо дисквалификации клубу запретили регистрировать и дозаявлять новых игроков в этом сезоне.

Ранее КХЛ дисквалифицировала "Адмирал".

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