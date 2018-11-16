Экс-игрок "Зенита" назвал переход в "Боруссию" лучшим решением в карьере

Бельгиец Аксель Витсель отметил, что в немецком клубе у него самые высококлассные партнёры, с которыми ему приходилось играть.

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель, этим летом вернувшийся в Европу после годичного перерыва, описал новый клуб. Бывший футболист "Зенита" полностью счастлив в дортмундской "Боруссии".

— Переход в "Боруссию" — лучшее решение в моей карьере. Я никогда ранее не играл с футболистами такого уровня. Кроме того, это место идеально. Я вместе с семьёй нахожусь недалеко от родины, — отметил Витсель в интервью Bild.

Витсель за свою карьеру помимо немецкой "Боруссии" успел поиграть в бельгийском "Стандарде", португальской "Бенфике", российском "Зените" и китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

В текущем сезоне бельгиец забил один гол — в ворота мадридского "Атлетико" в Лиге чемпионов.