Экс-игрок "Зенита" назвал переход в "Боруссию" лучшим решением в карьере

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель, этим летом вернувшийся в Европу после годичного перерыва, описал новый клуб. Бывший футболист "Зенита" полностью счастлив в дортмундской "Боруссии".
— Переход в "Боруссию" — лучшее решение в моей карьере. Я никогда ранее не играл с футболистами такого уровня. Кроме того, это место идеально. Я вместе с семьёй нахожусь недалеко от родины, — отметил Витсель в интервью
Витсель за свою карьеру помимо немецкой "Боруссии" успел поиграть в бельгийском "Стандарде", португальской "Бенфике", российском "Зените" и китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
В текущем сезоне бельгиец забил один гол — в ворота мадридского "Атлетико" в Лиге чемпионов.
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