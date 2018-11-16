Игрок сборной России чуть не сломал ногу немецкому защитнику. Чудом обошлось

Йонас Гектор отделался растяжением связок голеностопа, хотя всё могло быть куда серьёзнее.

Не самый красивый футбольный эпизод произошёл во вчерашнем товарищеском матче сборных России и Германии. На 64-й минуте игры, когда счёт уже был 3:0 в пользу немецкой команды, полузащитник сборной России Александр Ерохин бросился в опрометчивый подкат против защитника Йонаса Гектора. Россиянин даже близко не попал в мяч — удар шипами пришёлся немцу в незащищённую щитками часть голеностопа.

Гектор получил болезненный удар и не смог самостоятельно покинуть поле — ему на помощь пришли врачи сборной Германии. Вернуться в игру защитник "Кёльна" так и не сумел: его заменил Нико Шульц из "Хоффенхайма".

Ерохин получил за грубую игру жёлтую карточку. Что касается Гектора, то изначально казалось, что его травма может быть очень серьёзной — в подобных эпизодах футболисты не раз ломали ноги. Однако в этот раз обошлось. У Гектора диагностировали растяжение связок голеностопа. Он продолжит проходить лечение в стане национальной команды.

Good news regarding Jonas #Hector. The @fckoeln_en full-back only suffered a sprained ankle last night. He is doing recovery work at the hotel and will remain with the national team for treatment #DieMannschaft pic.twitter.com/Wb05KKVRG6 — Germany (@DFB_Team_EN) 16 ноября 2018 г.

Сборная России в этом матче уступила немцам со счётом 3:0. Все голы были забиты в первой половине матча.

Это не позор. Почему сборная России проиграла Германии?