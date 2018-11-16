Игрок сборной России чуть не сломал ногу немецкому защитнику. Чудом обошлось

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Игрок сборной России чуть не сломал ногу немецкому защитнику. Чудом обошлось

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Йонас Гектор не смог самостоятельно покинуть поле после подката Александра Ерохина. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Йонас Гектор отделался растяжением связок голеностопа, хотя всё могло быть куда серьёзнее.

Не самый красивый футбольный эпизод произошёл во вчерашнем товарищеском матче сборных России и Германии. На 64-й минуте игры, когда счёт уже был 3:0 в пользу немецкой команды, полузащитник сборной России Александр Ерохин бросился в опрометчивый подкат против защитника Йонаса Гектора. Россиянин даже близко не попал в мяч — удар шипами пришёлся немцу в незащищённую щитками часть голеностопа.

Гектор получил болезненный удар и не смог самостоятельно покинуть поле — ему на помощь пришли врачи сборной Германии. Вернуться в игру защитник "Кёльна" так и не сумел: его заменил Нико Шульц из "Хоффенхайма".

Ерохин получил за грубую игру жёлтую карточку. Что касается Гектора, то изначально казалось, что его травма может быть очень серьёзной — в подобных эпизодах футболисты не раз ломали ноги. Однако в этот раз обошлось. У Гектора диагностировали растяжение связок голеностопа. Он продолжит проходить лечение в стане национальной команды.

Сборная России в этом матче уступила немцам со счётом 3:0. Все голы были забиты в первой половине матча.

Это не позор. Почему сборная России проиграла Германии?

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