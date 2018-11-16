Судью отстранили за "Камень, ножницы, бумага" вместо монетки. Теперь это флешмоб

Коллеги проштрафившегося арбитра решили его поддержать проведением аналогичной процедуры перед матчами.

В Англии футбольного арбитра отстранили за весьма нетривиальное нарушение регламента. Судья Дэвид Макнамара в матче женской суперлиги между "Манчестер Сити" и "Редингом" несколько изменил стандартную процедуру определения, кому в начале игры достанется мяч, а кто сможет выбрать половину поля. Обычно это делается подбрасыванием монетки, но рефери забыл её и попросил команды сыграть в "Камень, ножницы, бумага".

The moment suspended referee David McNamara makes Women's Super League captains — including England skipper Steph Houghton — play rock, paper, scissors instead of coin toss pic.twitter.com/1K2JR1jGXE — Nico Spalato (@NikeSpalato) 14 ноября 2018 г.

В Футбольной ассоциации Англии смекалку арбитра не оценили и отстранили его от работы до 17 декабря. Однако коллеги арбитра посчитали такое наказание несправедливым. Они решили поддержать Макнамару, массово повторив его жест в матчах грядущих выходных. Сразу несколько судей сообщили BBC Sport, что попросят игроков сыграть в игру "Камень, ножницы, бумага", но и монетку возьмут с собой на всякий случай.

Парадокс ситуации в том, что в правилах действительно указана необходимость подбросить монету перед игрой. Однако, в отличие от свистка, часов и карточек, монета не указана в качестве обязательного элемента экипировки официального матча. В связи с этим судьи посчитали наказание Макнамары "диким" и посоветовали чиновникам обратить внимание на реальные проблемы — например, на избиения арбитров, которые нередко случаются в низших дивизионах.