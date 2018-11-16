Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд на Гран-при России

В Москве продолжается Гран-при России по фигурному катанию. После выступлений мужчин и танцоров на льду сразились спортивные пары.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Москве. Судьи им поставили высокие баллы — 78,47. И это новый мировой рекорд, который до этого принадлежал французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре (74,51).

Вторыми после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при идут итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Третье место у ещё одной российской пары — Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Отметим, Алиса Ефимова и Александр Коровин стали четвёртыми.

Ранее свои короткие программы продемонстрировали мужчины и танцоры на льду. Следом выступят женщины.