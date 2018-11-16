Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд на Гран-при России

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Москве. Судьи им поставили высокие баллы — 78,47. И это новый мировой рекорд, который до этого принадлежал французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре (74,51).
Вторыми после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при идут итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Третье место у ещё одной российской пары — Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.
Отметим, Алиса Ефимова и Александр Коровин стали четвёртыми.
Ранее свои короткие программы продемонстрировали мужчины и танцоры на льду. Следом выступят женщины.
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