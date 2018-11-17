"У меня домашка". Девочка просила Салаха побыстрее забить, и он почти справился

Египетский нападающий сумел отличиться, но сделал это в самой концовке матча с Тунисом.

Во время матча квалификации Кубка Африки между сборными Египта и Туниса в трансляцию попал плакат с обращением к игроку, которые стали так популярны в последнее время. Однако на этот раз юная фанатка просила не подарить ей футболку, а забить гол. Обращение было адресовано главной звезде африканского футбола — Мохаммеду Салаху.

Салах, пожалуйста, забей. Я хочу домой, у меня ещё домашка Надпись на плакате девочки

Салах исполнил пожелание девочки, но лишь наполовину. Он забил гол, но сделал это на самой последней минуте игры.

После игры нападающий зашёл в "Твиттер", чтобы извиниться, что не оправдал ожиданий юной фанатки.

Я очень старался отпустить тебя домой пораньше, извини, что заставил ждать до последней минуты. Надеюсь, завтра твой учитель отнесётся к ситуации с пониманием Мохаммед Салах

I really tried to let you go home early, and sorry to have kept you here until the last minute. I hope your teacher tomorrow understands the situation. — Mohamed Salah (@MoSalah) 16 ноября 2018 г.

Благодаря голу Салаха сборная Египта выиграла у команды Туниса со счётом 3:2. Однако турнирного значения гол не имел, обе команды ещё в октябре оформили себе выход на Кубок Африки.

На счету Салаха шесть голов в двенадцати матчах текущего сезона Английской Премьер-лиги. Его "Ливерпуль" идёт на втором месте в чемпионате.