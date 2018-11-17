Восьмой за месяц. В сборной России ещё один травмированный

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Восьмой за месяц. В сборной России ещё один травмированный

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Константин Рауш. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Защитник Константин Рауш тренируется по индивидуальной программе из-за повреждения, полученного в игре с Германией.

В сборной России по футболу продолжается эпидемии травм. Очередной жертвой обстоятельств стал защитник Константин Рауш. Он получил повреждение в товарищеской игре со сборной Германии.

У Константина Рауша после болезненного удара по шее развился миофасциальный синдром мышц спины, он два дня будет тренироваться по индивидуальной программе

главный врач сборной России Эдуард Безуглов

Ранее штаб Черчесова из-за травм потерял Дзюбу, Головина, Черышева, Дзагоева и Фернандеса. Буквально накануне к этому списку добавился Зобнин. Также проблемы со здоровьем испытывает Кудряшов, но он, как и Рауш, пока остаётся в расположении сборной.

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Следующий матч сборной России пройдёт 20 ноября. Соперником в последнем матче Лиги наций станет команда Швеции.

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