Восьмой за месяц. В сборной России ещё один травмированный

Защитник Константин Рауш тренируется по индивидуальной программе из-за повреждения, полученного в игре с Германией.

В сборной России по футболу продолжается эпидемии травм. Очередной жертвой обстоятельств стал защитник Константин Рауш. Он получил повреждение в товарищеской игре со сборной Германии.

У Константина Рауша после болезненного удара по шее развился миофасциальный синдром мышц спины, он два дня будет тренироваться по индивидуальной программе главный врач сборной России Эдуард Безуглов

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов — о ситуации с травмированными игроками. pic.twitter.com/a48hDJhQPA — Сборная России (@TeamRussia) 16 ноября 2018 г.

Ранее штаб Черчесова из-за травм потерял Дзюбу, Головина, Черышева, Дзагоева и Фернандеса. Буквально накануне к этому списку добавился Зобнин. Также проблемы со здоровьем испытывает Кудряшов, но он, как и Рауш, пока остаётся в расположении сборной.

После ЧМ прошло пять месяцев, а мы потеряли всех звёзд. Кто теперь будет играть?

Следующий матч сборной России пройдёт 20 ноября. Соперником в последнем матче Лиги наций станет команда Швеции.