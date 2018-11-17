Всё ещё в контрах? Неймар взвыл после удара по ногам от Кавани в матче сборных

Одноклубники устроили жёсткую зарубу в товарищеском матче, но уругваец утверждает, что всё нормально.

В товарищеском матче сборных Бразилии и Уругвая Неймар ощутил себя как на чемпионате мира. Нападающий снова регулярно получал по ногам, как это случалось в России. И так же театрально страдал. Причём жёстким приёмом отличился даже его партнёр по ПСЖ Эдинсон Кавани. В одном из эпизодов уругваец добежал чуть ли не до своей штрафной, чтобы брутально остановить Неймара, за что получил жёлтую карточку. Бразилец не сразу смог подняться с газона после этого эпизода.

Cavani takes out Neymar



And Neymar acts like it was the hardest tackle ever



Neymar is such a cry baby



pic.twitter.com/z3mGU1TY6k — SCARFACE (@LFC_LION) 17 ноября 2018 г.

Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу сборной Бразилии. Единственный мяч со спорного пенальти забил Неймар. После игры между Кавани и Неймаром произошла ещё одна горячая стычка, но уругваец утверждает, что это был всего лишь игровой момент.

— Всегда хорошо проводить матчи с таким сильным соперником, как Бразилия, против сильных игроков, таких как Неймар. Никто не любит проигрывать, никто не хочет уступать. Это не товарищеский матч. Поэтому некоторые футболисты расстроились. На поле было горячо, но, когда матч закончился, все успокоились, — заявил Кавани в интервью AFP.

Из-за вспыхнувшего пламени во взаимоотношениях Неймара и Кавани многие болельщики вспомнили конфликт, который случился между игроками в начале сезона в ПСЖ. Тогда уругваец и бразилец не могли поделить обязанности по исполнению штрафных и пенальти.

Cavani wants to take a PSG free kick, but Dani Alves has the ball and he wants his BFF Neymar to take it pic.twitter.com/JZQzg6Teu4 — Goal UK (@GoalUK) 17 сентября 2017 г.

Ситуация вроде бы устаканилась, но произошедшее в игре Бразилия — Уругвай даёт понять, что взаимные обиды между Неймаром и Кавани ещё остаются.