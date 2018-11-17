Танцоры Степанова и Букин установили мировой рекорд и выиграли Гран-при России

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Танцоры Степанова и Букин установили мировой рекорд и выиграли Гран-при России

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Российская пара опередила ближайших конкурентов из Испании на 25 баллов. Софья Евдокимова и Егор Базин стали четвёртым.

На пятом этапе Гран-при разыграли ещё один комплект медалей. Вслед за соревнованиями у мужчин завершились выступления в танцах на льду. Триумфатором в этом виде стала российская пара. Александра Степанова и Иван Букин не просто закрепили успех короткой программы — они выиграли произвольную с мировым рекордом.

Их результат — 124,94 балла, что на два с лишним балла больше прежнего достижения, которое принадлежало американским спортсменам.

Ранее завершились соревнования у мужчин. Лучшим стал японец Ханю, россиянин Михаил Коляда занял итоговое четвёртое место.

Накануне мировой рекорд в короткой программе у женщин установила россиянка Алина Загитова.

Гран-при, 5-й этап

Rostelecom Cup, Москва

Танцы на льду

Произвольный танец:

  1. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 124,94 (мировой рекорд)
  2. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 108,02
  3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 105,20
  4. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 100,61
  5. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 95,32
  6. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 93,49
  7. Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 93,30
  8. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 90,29
  9. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 81,89

Итоговое положение:

  1. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 199,43
  2. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 174,42
  3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 174,21
  4. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 164,66
  5. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 161,62
  6. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 158,03
  7. Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 148,13
  8. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 143,28
  9. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 133,58

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