Танцоры Степанова и Букин установили мировой рекорд и выиграли Гран-при России

На пятом этапе Гран-при разыграли ещё один комплект медалей. Вслед за соревнованиями у мужчин завершились выступления в танцах на льду. Триумфатором в этом виде стала российская пара. Александра Степанова и Иван Букин не просто закрепили успех короткой программы — они выиграли произвольную с мировым рекордом.
Их результат — 124,94 балла, что на два с лишним балла больше прежнего достижения, которое принадлежало американским спортсменам.
Ранее завершились соревнования у мужчин. Лучшим стал японец Ханю, россиянин Михаил Коляда занял итоговое четвёртое место.
Накануне мировой рекорд в короткой программе у женщин установила россиянка Алина Загитова.
Гран-при, 5-й этап
Rostelecom Cup, Москва
Танцы на льду
Произвольный танец:
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 124,94 (мировой рекорд)
- Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 108,02
- Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 105,20
- Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 100,61
- Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 95,32
- Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 93,49
- Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 93,30
- Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 90,29
- Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 81,89
Итоговое положение:
- Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 199,43
- Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 174,42
- Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 174,21
- Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 164,66
- Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 161,62
- Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 158,03
- Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 148,13
- Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 143,28
- Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия) — 133,58
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