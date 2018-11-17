Второе золото! Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на Гран-при России

В третьем из четырёх видов определились победители Гран-при России по фигурному катанию. В соревнованиях пар лучшими стали россияне — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Накануне они выиграли короткую программу с мировым рекордом. В произвольной программе тоже откатались лучше всех и заняли первое, итоговое место.
Это уже второе золото российских спортсменов на пятом этапе Гран-при. Ранее лучшими в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Большие шансы на победу у женщин имеет Алина Загитова, накануне установившая мировой рекорд. В тройку лучших россияне не попали только в соревнованиях мужчин: Михаил Коляда занял четвёртое место.
Гран-при, 5-й этап
Rostelecom Cup, Москва
Пары
Произвольная программа:
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 141,78
- Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 131,51
- Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 123,26
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 120,63
- Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 116,16
- Эшли Кэйн — Тимоти ЛеДюк (США) — 111,50
- Екатерина Александровская — Харли Уиндсор (Австралия) — 84,72
Итоговое положение:
- Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 220,25
- Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 203,83
- Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 190,01
- Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 187,01
- Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 181,62
- Эшли Кэйн — Тимоти ЛеДюк (США) — 170,29
- Екатерина Александровская — Харли Уиндсор (Австралия) — 144,00
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