Второе золото! Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на Гран-при России

Ранее в танцах на льду победу праздновали Александра Степанова и Иван Букин, впереди выступление Алины Загитовой.

В третьем из четырёх видов определились победители Гран-при России по фигурному катанию. В соревнованиях пар лучшими стали россияне — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Накануне они выиграли короткую программу с мировым рекордом. В произвольной программе тоже откатались лучше всех и заняли первое, итоговое место.

Это уже второе золото российских спортсменов на пятом этапе Гран-при. Ранее лучшими в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин. Большие шансы на победу у женщин имеет Алина Загитова, накануне установившая мировой рекорд. В тройку лучших россияне не попали только в соревнованиях мужчин: Михаил Коляда занял четвёртое место.

Гран-при, 5-й этап

Rostelecom Cup, Москва

Пары

Произвольная программа:

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 141,78 Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 131,51 Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 123,26 Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 120,63 Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 116,16 Эшли Кэйн — Тимоти ЛеДюк (США) — 111,50 Екатерина Александровская — Харли Уиндсор (Австралия) — 84,72

Итоговое положение: